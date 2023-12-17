Біля станції "Академік Вернадський" з’явилися перші пінгвінята сезону

Біля станції “Академік Вернадський” з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року, повідомляється на сторінці у Фейсбуці Національного антарктичного наукового центру.

"Нині з перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіняти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри", - йдеться в повідомленні.

Первістків виявив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Сергій Глотов.

Найближчі кілька місяців на острові очікується справжній бебі-бум: нині тут гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – понад 5,3 тис. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко нарахував у гніздах 4,8 тис. яєць.

"Передбачаємо, що на Новий рік біля “Вернадського” буде дуууууже багато пінгвінів і пінгвінят", - сподіваються на станції “Академік Вернадський”.

Фото біологів 28-ї УАЕ Вадима Ткаченка та Сергія Глотова