Дуда: Європа зобов'язана своєю безпекою участі США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни

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Президент Польщі Анджей Дуда у день відзначення 80-ї річниці завершення Другої світової війни наголосив на "ключовій ролі", яку відіграли США у цьому історичному процесі.

"Ми пам'ятаємо, що Європа зобов'язана своєю безпекою участі США, які зіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а потім і в період Холодної війни", - написав Дуда у соціальній мережі Х у четвер.

У своєму дописі Дуда наголосив, що сьогодні світ потребує миру, згадавши про російську агресію проти України, конфлікт на Близькому Сході та зіткнення між Індією та Пакистаном. Він підкреслив, що для Польщі кінець Другої світової війни не означав омріяну свободу, а приніс комуністичне рабство, тому нині "у вільній і суверенній Польщі" це пам'ятають і роблять висновки. Водночас він підкреслив, що Європа "завдячує своєю безпекою саме залученню США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а згодом і під час холодної війни".

"Так є і сьогодні. Тому ми хочемо зміцнювати трансатлантичні зв'язки. Це не лише дипломатичні жести. Це конкретні дії. Щоб відлякувати, не піддаватися. Щоб захистити безпеку нашу і майбутніх поколінь", – зазначив президент Польщі. Він закликав "до відповідальності за мир" та до "побудови світу, заснованого на силі права, а не на праві сили".

Як повідомлялося, 7 травня президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні. Трохи раніше Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні стала можливою "переважно завдяки" Штатам. За його словами, "США вступили в цю війну і виграли її".