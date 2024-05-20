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10:22 20.05.2024

Голова УІНП: Пам'ять про Другу світову війну надзвичайно важлива і цінна для нашої спільноти

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Голова УІНП: Пам'ять про Другу світову війну надзвичайно важлива і цінна для нашої спільноти

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявляє, що пам'ять про Другу світову війну є надзвичайно важливою та цінною для української спільноти, і він не поспішав би відмовлятися від Національного музею історії України у Другій світовій війні.

"Що мене турбує в ідеї створення музею всіх воєн або музею боротьби за незалежність на базі музею Другої світової війни, яка обговорюється, – щоб не вийшло так, що ми наразі маємо справді хороший музей історії України в Другій світовій війні, який можемо втратити, і водночас довгий час не мати хорошого музею боротьби за незалежність. Музеї створюються не за чиїмось бажанням, музеї створюються навколо колекцій. Це, звісно, може бути наративний музей, але тоді потрібно буде вкласти в експозиції десятки мільйонів доларів", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова УІНП зазначив, що незабаром відбуватиметься експертна дискусія з керівництвом Національного музею історії України у Другій світовій війні щодо цього питання, оскільки на сьогодні ні Інституту, ні експертному середовищу, ні громадськості не зрозумілий їхній задум трансформації музею.

"Але ми маємо бути дуже обережні, тому що пам'ять про Другу світову війну надзвичайно важлива і цінна для нашої спільноти, бо українці зробили свій внесок у перемогу над нацизмом у ХХ столітті. Тому, якщо ми хочемо чітко відзначити свій голос і свою оптику в цій історії, нам потрібно мати такий музей. До того ж, є думка, що ми не сформували досі власної вичерпної візії історії Другої світової на рівні публічних наративів. І музей мав би відігравати в цьому одну з ключових ролей поруч зі шкільною освітою", - додав він.

У зв'язку з цим Дробович наголосив, що не поспішав би відмовлятися від Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як повідомлялося, у березні 2024 року стало відомо, що Національний музей історії України у Другій світовій війні має намір демонтувати горельєф "Курська битва" на території меморіального комплексу. Крім того, зазначалося, що пріоритетним завданням для музейників є створення стаціонарної експозиції, що розповідатиме про століття збройної боротьби українців за свободу й незалежність. Зокрема, у Музеї повідомили, що наступним значним кроком стане впорядкування простору всього комплексу, зокрема, у планах максимальна зміна архітектурного ландшафту: демонтаж усіх пам'яток та елементів радянської пропаганди.

Теги: #дробович #музеї #друга_світова_війна

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