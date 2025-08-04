Україна запровадила санкції проти керівництва провідних російських музеїв за участь у незаконному привласненні української культурної спадщини, йдеться у повідомленні Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

"Указом президента України Володимира Зеленського було введено в дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій до 15 громадян російської федерації — керівництва провідних російських музейних установ, які активно залучені до впровадження антиукраїнської політики у музейній сфері. Ініціатива була підготовлена Міністерством культури та стратегічних комунікацій України спільно з Українським національним комітетом Міжнародної ради музеїв (ICOM) та громадською організацією "Рада економічної безпеки України", - йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, санкції застосовуються до осіб, які: здійснюють організацію незаконного обліку українських культурних цінностей у російському державному каталозі музейного фонду; особисто відвідували тимчасово окуповані території України після лютого 2022 року; беруть участь у заходах, спрямованих на легітимізацію окупаційного режиму, зокрема через проєкти російської індоктринації дітей та молоді; публічно просувають наративи, що виправдовують або заперечують збройну агресію рф проти України.

У відомстві підкреслили, що з 2014 року РФ послідовно здійснює окупаційну політику щодо використання музейної сфери, зокрема у АР Крим, місті Севастополі та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Зазначається, що згідно з даними Українського національного комітету ICOM, станом на березень 2025 року у відкритому державному каталозі музейного фонду РФ вже зафіксовано інформацію про 39 українських музеїв, розташованих на тимчасово окупованих після 2022 року територіях.

"Для порівняння, у серпні 2024 року таких музеїв було лише 6. Це свідчить про інтенсивне розгортання політики культурного привласнення. Ці дії є прямим порушенням положень Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (1954). Замість забезпечення охорони культурної спадщини на окупованих територіях, російська федерація офіційно привласнює музейні колекції та інститути, використовуючи їх у пропагандистських цілях", - додали в міністерстві.

Відзначається, що застосування санкцій також має на меті недопущення обрання окремих представників РФ до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM), зокрема, на Генеральній асамблеї ICOM, яка відбудеться у листопаді 2025 року в Дубаї, балотуються Артем Сілкін та Галина Алексєєва, які включені до санкційного списку.

"Наступним етапом стане просування питання запровадження аналогічних санкцій на рівні Європейського Союзу. Навіть обмежувальні заходи, застосовані до окремих осіб, можуть створити важливий прецедент. Він поставить під сумнів подальшу участь представників держави-агресора, причетних до культурного мародерства, у міжнародних процесах — зокрема у заходах та виборах до керівних органів авторитетних культурних інституцій", - розповіли у відомстві.

Згідно з указом №580/2025, опублікованим на сайті президента, у санкційному списку 15 осіб. Як повідомило "Суспільне" з посиланням на радника- уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, директор Російського етнографічного музею Юлія Купіна відкривала виставку "Багатонаціональна росія" в окупованому Бердянську, до якої включено експонати з українських музеїв. Ще двоє людей зі списку - Артем Сілкін і Галина Алексєєва - балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв.