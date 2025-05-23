Асоціація музеїв закликає Зеленського втрутитися в ситуацію довкола заповідників "Києво-Печерська лавра" і "Софія Київська"

Асоціація українських музеїв закликає президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію довкола Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" і Національного заповідника "Софія Київська".

"У зв'язку з подіями крайніх днів нами вчора було проведено позачергову онлайн нараду з представниками спільноти, до якої долучились не лише члени Асоціації, але й ті музейники, які висловили своє бажання приєднатись до публічної заяви щодо нашої спільної позиції… Всі одноголосно погодили текст листа-звернення до президента України Володимира Зеленського!", - йдеться в повідомленні Асоціації в мережі Facebook.

Також зазначається, що це першочерговий крок на підтримку генеральної директорки Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської та колишнього гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

У самому зверненні до президента в Асоціації заявляють, що їх дуже непокоїть ситуація, яка склалася довкола відсторонення від виконання обов'язків Куковальської і звільнення Остапенка.

"Це - одні з найкращих фахівців нашої галузі, з багаторічним досвідом потужної управлінської діяльності й бездоганною репутацією в нашій спільноті", - підкреслюють в організації.

Також зазначається, що події довкола заповідників можуть мати репутаційні наслідки не лише для безпосередніх ініціаторів, але і для всієї країни на міжнародному рівні.

"Щиро просимо вас розглянути ситуацію, що склалася, і долучитися до її справедливого вирішення, зважаючи на стратегічну цінність культурної спадщини в контексті збереження національної ідентичності перед обличчям ворога", - йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, 22 травня стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Нелею Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури в свою чергу заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.