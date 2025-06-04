Точицький провів нараду з керівниками національних заповідників та музеїв

Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький провів нараду з керівникам національних заповідників, музеїв та наукових установ, що перебувають в управлінні відомства.

"Захід, який відбувся у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, був присвячений спільним крокам з реалізації цілей Стратегії культури 2030 у сфері збереження та охорони культурної спадщини, а також практичним питанням діяльності національних закладів в умовах воєнного стану, перспективи післявоєнної відбудови", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що міністр наголосив на необхідності дотримання пам’яткоохоронного законодавства у національних заповідниках, музеях та наукових установах.

Точицький зазначив, що має об’єктивні оцінки стану і проблем музейної сфери, яка критично потребує збільшення бюджетного фінансування та додаткових можливостей через співпрацю з приватним сектором.

"Серед пріоритетних кроків МКСК — законодавча реформа, яка дозволить підвищити рівень оплати праці та переглянути підходи до формування штату. Також МКСК активно сприяє розвитку державно-приватного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Окремо міністр прокоментував реалізацію повноважень Мінкультури з погодження будівництва у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах.