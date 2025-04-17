Інтерфакс-Україна
Події
13:42 17.04.2025

МКСК оновить інструкції для музеїв з визначення цінності музейних предметів

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МКСК оновить інструкції для музеїв з визначення цінності музейних предметів

Інструкції з визначення цінності музейних предметів застарілі і потребують оновлення, заявила перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Як передає пресслужба МКСК, в ефірі телемарафону "Єдині новини" вона прокоментувала актуальні зміни в процесі евакуації культурних цінностей з територій, що перебувають під загрозою. Григоренко роз’яснила, що на даний час більшість регіонів здійснили евакуацію цінностей першої та другої категорій — тобто, найбільш цінних частин колекцій. Водночас, інструкції з визначення цінності музейних предметів застарілі і потребують оновлення.

"Задача на рівні експертного середовища, на рівні працівників музеїв — дійсно переоцінити і переписати документи, щоб черговість евакуації було визначено в інший спосіб", — сказала вона.

У зв’язку з цим МКСК разом із громадськими організаціями, зокрема Коаліцією дієвців культури та експертним середовищем, в межах Стратегії розвитку культури на період до 2030 року працює над створенням оновлених інструкцій з евакуації культурних цінностей. Низка таких кроків включені до Операційного плану заходів з реалізації у 2025—2027 роках Стратегії розвитку культури в Україні на період до 2030 року, розробленої МКСК спільно з громадськістю.

"Ми напрацюємо нові рекомендації, щоб змінити підхід до визначення черговості евакуації. Вони знадобляться не лише під час війни, а й у разі надзвичайних ситуацій або техногенних катастроф", — наголосила Григоренко.

Як повідомляється, наразі здійснена евакуація 63 музеїв із 12 регіонів. Наступні черги евакуації плануються у взаємодії між музеями, обласними військовими адміністраціями та МКСК.

Теги: #цінності #музеї #мкск #евакуація

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