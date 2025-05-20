Інтерфакс-Україна
Економіка
13:17 20.05.2025

Механізм антидемпінгових мит більш ефективний для захисту вітчизняного виробника - голова "Укрцементу"

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Механізм антидемпінгових мит більш ефективний для захисту вітчизняного виробника - голова "Укрцементу"

В рамках антидемпінгових розслідувань механізм мит більш ефективний для розвитку економіки, вважає голова "Укрцементу" Павло Качур.

"Для захисту ринку є два механізми — антидемпінгові мита й цінова пропозиція. Різниця між ними в тому, що додаткова дельта, яка вирівнює ціни, в одному випадку скеровується до вітчизняного бюджету, в другому випадку йде іноземному виробнику. В сьогоднішній ситуації, коли кожна гривня надходження до державного бюджету є дуже важливою, коли ця гривня працює на оборону, коли внутрішнє споживання в Україні суттєво впало, саме механізм антидемпінгових мит є набагато патріотичнішим, адже він додатково наповнює державний бюджет", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" в Києві у вівторок.

Качур підкреслив, що захистити інтереси українських виробників у воєнний час - це не тільки право, а й обов'язок держави.

Як повідомлялось, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) переглядає антидемпінгові заходи щодо імпорту до України цементу з Росії, Білорусі та Молдови у зв'язку із завершенням терміну їхньої дії. Раніше, у 2019 МКМТ застосувала антидемпінгові мита щодо імпорту до України клінкерів цементних і портландцементу за кодами 2523 10 і 2523 29, на рівні: 57,03% до цементу з Білорусі; 94,46% до цементу з Молдови; 114,95% до цементу з Росії. Мита були встановлені строком на п'ять років, продовжені на рік у 2024-му.

Теги: #укрцемент #качур

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