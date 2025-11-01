Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори, після того як уряд провінції Онтаріо показав політичну рекламу, із цитатою колишнього президента США Рональда Рейгана, повідомляє Reuters.

"Мені він дуже подобається, але те, що вони зробили, було неправильним…Він вибачився за те, що зробили з цим роликом, бо це була неправдива реклама", — сказав Трамп.

Як повідомлялося, минулого тижня прем'єр-міністр Канади Марк Карні спілкуючись з журналістами перед турне по азійських країнах заявив, що Оттава буде готова продовжити раніше призупинені торговельні переговори з Вашингтоном, як тільки до цього будуть готові і влада США.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про припинення торговельних переговорів з Канадою. Це сталося у зв'язку з його невдоволенням використанням Канадою в рекламі висловлювань 40-го президента США Рональда Рейгана про мита.