Інтерфакс-Україна
Події
08:07 01.11.2025

Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

1 хв читати
Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори, після того як уряд провінції Онтаріо показав політичну рекламу, із цитатою колишнього президента США Рональда Рейгана, повідомляє Reuters.

"Мені він дуже подобається, але те, що вони зробили, було неправильним…Він вибачився за те, що зробили з цим роликом, бо це була неправдива реклама", — сказав Трамп.

Як повідомлялося, минулого тижня прем'єр-міністр Канади Марк Карні спілкуючись з журналістами перед турне по азійських країнах заявив, що Оттава буде готова продовжити раніше призупинені торговельні переговори з Вашингтоном, як тільки до цього будуть готові і влада США.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про припинення торговельних переговорів з Канадою. Це сталося у зв'язку з його невдоволенням використанням Канадою в рекламі висловлювань 40-го президента США Рональда Рейгана про мита.

 

Теги: #переговори #канада #торгівля #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 01.11.2025
Трамп підтвердив відновлення ядерних випробувань у США

Трамп підтвердив відновлення ядерних випробувань у США

23:41 31.10.2025
Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124 після завершення судового процесу над ним

Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124 після завершення судового процесу над ним

22:04 31.10.2025
Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

21:09 31.10.2025
Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

21:05 31.10.2025
Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

20:33 31.10.2025
США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів

США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів

06:13 30.10.2025
Переговори Трампа й Сі Цзіньпіна в Південній Кореї завершилися - ЗМІ

Переговори Трампа й Сі Цзіньпіна в Південній Кореї завершилися - ЗМІ

13:30 28.10.2025
Єврокомісія пропонує державам ЄС дати "зелене світло" переговорам з Україною в компоненті GOVSATCOM

Єврокомісія пропонує державам ЄС дати "зелене світло" переговорам з Україною в компоненті GOVSATCOM

00:17 27.10.2025
Держдеп США не погодився з оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів про мир в Україні – ЗМІ

Держдеп США не погодився з оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів про мир в Україні – ЗМІ

13:09 26.10.2025
Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

ОСТАННЄ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

Окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області протягом доби

Рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки на об’єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

ДСНС: На Чернігівщині внаслідок атак ворожих дронів пошкоджено будівлі та поранено жінку

Данія посилює військову присутність у Гренландії через загрозу з боку Росії

Тестування системи е-ТТН розпочинається у листопаді 2025р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА