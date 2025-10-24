Інтерфакс-Україна
20:45 24.10.2025

Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

Фото: Pixabay

Оттава буде готова продовжити раніше призупинені торговельні переговори з Вашингтоном, як тільки до цього будуть готові і влада США, заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

"Ми готові продовжити працювати на основі раніше досягнутого прогресу, як тільки в США будуть готові повернутися до цих обговорень", - наводить його слова Bloomberg.

Спілкуючись з журналістами перед турне по азіатських країнах, Карні заявив, що він не може контролювати торговельну політику США, підкресливши, що вона фундаментально змінилася в останні роки.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про припинення торговельних переговорів з Канадою. Це сталося у зв'язку з його невдоволенням використанням Канадою в рекламі висловлювань 40-го президента США Рональда Рейгана про мита.

