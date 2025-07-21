Інтерфакс-Україна
Події
06:37 21.07.2025

Зарівна: У титрах трансляції бою Усик-Дюбуа зазначено, що Крим це Україна

1 хв читати

У титрах до трансляції бою-реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа було зазначено, що Сімферополь та Крим є частиною України, повідомила радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Поки російська пропаганда продовжує твердити, що "України не існує", (український боксер – ІФ-У) Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в боксі. В титрах трансляції - Сімферополь, Крим, Україна. І це побачив увесь світ. Крім росіян - там бою не показали, а пропагандисти зробили вигляд, що нічого не сталося", - написала вона в телеграмі в неділю.

За словами Зарівни, це типовий підхід авторитарних режимів: якщо не згадувати про реальність - вона ніби й не існує. "Але реальність у тому, що Україна перемагає. На фронті, у спорті, в культурі. І світ знову бачить нашу силу, нашу гідність, нашу свободу.

Вона додала, що "мовчання російських медіа про Усика - це визнання їхньої слабкості". "Їхній страх - те, що правда про Україну сильніша за будь-яку брехню", - написала Зарівна.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/2009

Теги: #крим #зарівна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:28 18.07.2025
Окупаційна влада в Криму посилено продає конфісковане в українців майно – ISW

Окупаційна влада в Криму посилено продає конфісковане в українців майно – ISW

23:28 11.07.2025
МЗС України з нагоди дня пам'яті геноциду в Сребрениці: Винні у злочинах мають бути покарані, бо непокаране зло завжди повертається

МЗС України з нагоди дня пам'яті геноциду в Сребрениці: Винні у злочинах мають бути покарані, бо непокаране зло завжди повертається

13:56 03.07.2025
Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

19:44 26.06.2025
Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

16:30 16.06.2025
З окупованої території в Україну повернулись 15-річний хлопець з мамою – Зарівна

З окупованої території в Україну повернулись 15-річний хлопець з мамою – Зарівна

22:06 03.06.2025
Завдяки зусиллям української сторони на міжнародній зустрічі у Женеві усунуто помилкове позначення Криму

Завдяки зусиллям української сторони на міжнародній зустрічі у Женеві усунуто помилкове позначення Криму

12:31 29.05.2025
У Криму в невідомому напрямку вивезли українця, омбудсман звернувся до своєї візаві в РФ

У Криму в невідомому напрямку вивезли українця, омбудсман звернувся до своєї візаві в РФ

10:18 17.05.2025
Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

01:21 16.05.2025
Зарівна провела зустрічі у Швеції в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Зарівна провела зустрічі у Швеції в межах ініціативи Bring Kids Back UA

08:32 13.05.2025
Росія стягує до Криму ППО з інших напрямків

Росія стягує до Криму ППО з інших напрямків

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував підписання додаткових контрактів по виробництву і постачанню дронів

Зеленський заслухав доповідь Сибіги: визначено пріоритети в роботі з країнами партнерами і узгоджено зміну керівників деяких посольств

Постраждала від наїзду працівника прокуратури померла – генпрокурор

Засновник VEON мріє про народне IPO "Київстару" в Україні

Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

ОСТАННЄ

21 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії - мер

Ст. м. "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через атаки - КМДА

Один загиблий внаслідок ворожої атаки – КМВА

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено вхід станції метро та зафіксовано наслідки в чотирьох районах - МВА

Польща підняла авіацію через чергові атаки РФ по Україні

У трьох районах Києві зафіксували виклик медиків - мер

Маск анонсував версію Grok для дітей

У Харкові зафіксовано 11 влучань, наразі без постраждалих

У Києві через ворожу атаку сталося займання даху нежитлової будівлі - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА