Зарівна: У титрах трансляції бою Усик-Дюбуа зазначено, що Крим це Україна

У титрах до трансляції бою-реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа було зазначено, що Сімферополь та Крим є частиною України, повідомила радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Поки російська пропаганда продовжує твердити, що "України не існує", (український боксер – ІФ-У) Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в боксі. В титрах трансляції - Сімферополь, Крим, Україна. І це побачив увесь світ. Крім росіян - там бою не показали, а пропагандисти зробили вигляд, що нічого не сталося", - написала вона в телеграмі в неділю.

За словами Зарівни, це типовий підхід авторитарних режимів: якщо не згадувати про реальність - вона ніби й не існує. "Але реальність у тому, що Україна перемагає. На фронті, у спорті, в культурі. І світ знову бачить нашу силу, нашу гідність, нашу свободу.

Вона додала, що "мовчання російських медіа про Усика - це визнання їхньої слабкості". "Їхній страх - те, що правда про Україну сильніша за будь-яку брехню", - написала Зарівна.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/2009