Колишній викладачці одного з київських університетів повідомили про підозру у держзраді та вербуванні коригувальників

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування Збройних сил та територіальної оборони, повідомив пресцентр Офісу генпрокурора.

"За попередніми даними, з лютого 2022 року підозрювана перебувала на території РФ і, діяла на замовлення російських кураторів, створивши та адмініструвавши в месенджері телеграм низку груп. У цих групах зловмисниця вербувала громадян України для отримання інформації про розміщення та переміщення військовослужбовців ЗСУ та тероборони в м. Києві та Київській області", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, вона завербувала понад 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи певних ділянок у м. Києві та Київській області та фотографували місця дислокації та пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавалися кураторам із силових структур РФ.

Крім того, на своїй сторінці у забороненій в Україні російській соцмережі "Вконтакте" та на каналі YouTube викладачка розповсюджувала відео та повідомлення, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Наразі підозрюваній інкриміновані дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу, державну зраду, вчинені в умовах воєнного стану та виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Також повідомлено про підозру одному з членів групи в виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч.3 ст.436-2 КК України). Крім того, до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного з агентів за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами (ч.2. ст.111 та ч.1 ст.263 КК України).