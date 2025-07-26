Інтерфакс-Україна
Події
13:10 26.07.2025

До 15 років за ґратами засуджено зрадника з Донеччини, який корегував артилерійські і ракетні удари

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До 15 років за ґратами засуджено зрадника з Донеччини, який корегував артилерійські і ракетні удари

До 15 років за ґратами засуджено жителя Донеччини, який корегував артилерійські і ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд визнав мешканця Донецької області винним у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори довели у суді, що чоловік, перебуваючи на території Донецької області, за власною ініціативою встановив контакт з представниками держави-агресора. На виконання завдань розвідувальних органів рф, він передавав відомості про місця розташування позицій та дислокації Сил оборони України, шляхи їх переміщення. Також засуджений корегував артилерійські і ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі, доповідав про результати нанесення ракетних ударів, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі в суботу.

Засуджений перебуває під вартою до набрання вироком суду законної сили.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління СБУ.

Теги: #донеччина #генпрокуратура #засудження

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