16:53 03.11.2025

Києву повернули понад 20 млн грн, привласнених посадовцями КМДА під час реалізації соцпрограми – Офіс генпрокурора

До бюджету Києва повернули понад 20 млн грн, якими заволоділи посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА) спільно з підприємцями під час реалізації міської соціальної програми "Турбота. Назустріч киянам", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Двоє підприємців, підозрюваних у заволодінні бюджетними коштами, визнали свою вину, відшкодували 12,5 млн грн завданих збитків та передали на потреби Збройних Сил України шість автомобілів вартістю близько 8 млн грн. Найближчим часом матеріали кримінального провадження щодо цих осіб буде скеровано до суду", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Встановлено, що учасники схеми частину грошей виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися. Також в документи вносили послуги, що насправді не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так, зі 150 млн гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 млн гривень.

"У вчиненні злочину підозрюються директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, двоє його заступників і кілька підприємців. За даними слідства, вони діяли у складі організованої групи, заволодівши бюджетними коштами, які виділялися для надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати", - зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування щодо інших учасників розкрадання бюджетних коштів, у тому числі колишніх керівників департаменту КМДА, триває.

Теги: #київ #генпрокуратура

