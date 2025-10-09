НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генпрокурора

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора, повідомляє САП у телеграм-каналі у четвер.

Також прокурор САП повідомив про підозру двом адвокатам, яких звинувачують у підбурюванні до дачі хабаря.

"За дорученням заступника Генерального прокурора – керівника САП прокурор повідомив про підозру 2 адвокатам, яких викрили на підбурюванні до надання 3 500 000 доларів США неправомірної вигоди за закриття на підставі "правок Лозового" кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ", - сказано в повідомленні САП.

"У межах досудового розслідування встановлено, що адвокати та прокурор Офісу Генерального прокурора, вступивши у злочинну змову, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про закриття справи шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС", - повідомила САП у Телеграм.

За інформацією САП "згідно з розробленим планом особи виконували роль посередників під час отримання та передавання грошових коштів".

"При цьому розмір неправомірної вигоди збільшився – з 2 000 000 до 3 500 000 доларів США. На момент викриття злочину прокурор та адвокати отримали від підозрюваного частину коштів у розмірі 200 000 доларів США", - сказано в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.

