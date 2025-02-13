Інтерфакс-Україна
Події
17:21 13.02.2025

КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого відсторонив від роботи викладача Висоцького, якого звинувачують у неетичній поведінці щодо студенток

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КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого відсторонив від роботи викладача Висоцького, якого звинувачують у неетичній поведінці щодо студенток

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого відсторонив від роботи до закінчення службової перевірки викладача Юрія Висоцького, якого звинувачують у неетичній поведінці щодо студенток.

"Ю. Висоцький з 3 лютого 2025 року відсторонений від виконання службових обов’язків в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого до закінчення службової перевірки", - йдеться у повідомленні вишу.

В кінці січня університет відсторонив на час перевірки від виконання службових обов’язків завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Андрія Білоуса. Повідомлялося, що на адресу вишу надійшло 4 скарги щодо інтимного та неетичного спілкування Білоуса зі студентами.

Як повідомлялося, 10 лютого Київська міська державна адміністрація повідомила про відсторонення майстра акторського курсу Університету імені Карпенка-Карого Білоуса від посади директора та художнього керівника Молодого театру на період розслідування його неправомірних дій щодо студентів та співробітників театру.

У 2021 році у ЗМІ з'явилася інформація, що викладача Університету імені Карпенка-Карого, радянського та українського актора Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток. У листопаді 2021 року стало відомо, що Талашко звільнився з вишу за власним бажанням. У січні 2023 року Національна поліція повідомила, що не встановила обставин, які можуть свідчити про можливі сексуальні домагання до студентів з боку Талашка.

Теги: #кнуткіт #відсторонення #викладач

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