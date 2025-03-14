Інтерфакс-Україна

Події

09:37 14.03.2025

Секретар Київської міськради Бондаренко написав заяву про тимчасове відсторонення у зв'язку із записами у справі Комарницького

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Секретар Київської міськради Бондаренко написав заяву про тимчасове відсторонення у зв'язку із записами у справі Комарницького

Заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків у зв'язку розслідування у резонансній справі, у якій він проходить в якості свідка.

"Аби не було жодних спекуляцій, звернувся до Київського міського голови Віталій Кличко з тим, аби відсторонити мене від функціональних обов'язків, пов'язаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань Київської міської ради на час проведення досудового розслідування у резонансній справі (в якій я проходжу в статусі свідка)", - йдеться у повідомленні Бондаренка у фейсбук у п'ятницю.

За його словами, готувати (формувати порядок денний, зокрема) та вести наступні пленарні засідання Київської міської ради, засідання президії та погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде Київський міський голова Кличко.

Видання Bihus.Info 10 березня оприлюднило розслідування з посиланням на плівки з офісу Дениса Комарницького, зібрані НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві.

Як повідомлялось, раніше підозри як члени організованого злочинного угрупування отримав сам Комарницький та працівники його офісу, а також заступник Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, депутатка з цієї комісії Олена Марченко, заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта, заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

В опублікованому 10 березня розслідуванні також фігурують секретар Київради Володимир Бондаренко, директор департаменту містобудування Олександр Свистунов, директорка департаменту земельних ресурсів Валентина Пелих, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій. Серед підконтрольних чиновників згадуються й директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, директор "Київського інституту земельних відносин" Ігор Долинський, заступник директора комунального підприємства "Інженерний центр" Ярослав Федорук, директор комунальної фінансово-будівельної компанії "Житло-Інвест" Віктор Погребний та інші чиновники.

Теги: #бондаренко #відсторонення #київрада

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