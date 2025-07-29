Ірпінська міськрада проголосувала за дострокове припинення повноважень мера Маркушина

Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина, повідомляє "Суспільне".

"За висловлення недовіри Олександру Маркушину та дострокове припинення його повноважень проголосувала більшість депутатів", - вказується у повідомленні.

Сам Маркушин назвав рішення "оккупацією Ірпеня", "рейдерством" та "поваленням конституційного ладу".

"Національна поліція та тітушки не пустили громаду на сесію, в зал через чорний вхід поліція завела маріонеток й не дала українцям права обирати. У той час, коли потрібно будувати лінії оборони в Київській області, рейдер-забудовник Карплюк купляє депутатів і використовує їх для повалення Конституційного ладу і наказує їм оголосити недовіру легітимному меру Ірпеня. Гауляйтером Ірпінської народної республіки самопроголосили секретарку Анжелу Макеєву", - написав він в телеграм-каналі.

Секретар міськради Анжела Макєєва в свою чергу зазначила, що її кандидатуру як в.о. міського голови, підтримали 29 депутатів, і додала, що Маркушин "перестав співпрацювати з депутатським корпусом" ще коли не був відсторонений ухвалою суду.

"Він почав підробляти документи, блокувати роботу, одноосібно приймати рішення. Протягом року ми намагалися вести діалог. Рішення про відсторонення прийняли, щоб місто працювало", – сказала Макєєва.

Вона додала, що наразі пріоритетним в роботі буде підтримка Сил оборони та відбудова громади.

Маркушин був відсторонений судом від виконання обов'язків у зв’язку з перебуванням під слідством в зв’язку з тим, що під час виїзду за кордон з 24 серпня по 30 серпня 2022 року він, за даними правоохоронців, поїхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина. Маркушин оформився для виїзду за кордон як волонтер, хоча волонтером не є. Сам Маркушин заявляє, що привіз до України два дрони, які пізніше були передані військовим.