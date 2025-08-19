Інтерфакс-Україна
10:56 19.08.2025

"Сільпо" відкриє супермаркет у Ірпені площею 3,4 тис кв м

Фото: https://www.facebook.com

 Мережа магазинів "Сільпо" в грудні 2025 року відкриє супермаркет в Ірпені, повідомила будівельна компанія "Сінергія".

"Синергія здала в експлуатацію новий торговельний центр на вул. Г. Сковороди. На Новий рік тут відчинить двері найбільший у регіоні "Сільпо" — площею 3 440 кв.м", - повідомляється на сторінці компанії у фейсбук.

У релізі додається, майбутній торговельний центр створить понад 200 робочих місць.

"Сільпо" - одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні, заснована у 1998 році. Є частиною торговельно-промислової групи Fozzy Group. Станом на серпень 2025 року мережа налічує 309 супермаркетів у 62 містах.

Будівельна група "Сінергія" заснована у 2011. За даними портала новобудов "ЛУН", за цей час здано в експлуатацію 67 будинків, 13 у процесі будівництва.

