19:47 19.08.2025

Антидопінгова асоціація дискваліфікувала відому легкоатлетку Бех-Романчук на 4 роки через допінг

Незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU) дискваліфікувала відому українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук на 4 роки з 13 травня 2025 року, коли її було тимчасово відсторонено від змагань, через вживання допінгу.

"Дискваліфікація результатів спортсмена з 7 грудня 2024 року з усіма відповідними наслідками, включаючи позбавлення будь-яких титулів, нагород, медалей, очок, призів та гонорарів за участь", – йдеться також у опублікованому AIU рішенні.

Згідно з ним, спортсменка визнала порушення антидопінгових правил та погодилася з наслідками.

Бех-Романчук спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку. Вона є учасницею останніх трьох Олімпіад, була чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023-му вигравала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики. В липні ц. р. спортсменці виповнилося 30 років.

 

