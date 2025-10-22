Україна не приєдналася до рішення Конференції ЮНЕСКО про обрання РФ до Комітету управління Фондом з викорінення допінгу у спорті

Україна висловила протест і не приєдналася до рішення Конференції ЮНЕСКО про обрання Росії до Комітету управління Фондом з викорінення допінгу у спорті, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"За результатами виборів до складу Комітету управління Фондом ЮНЕСКО з викорінення допінгу у спорті однією з шести представлених держав було обрано рф. Цей Фонд створений відповідно до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті та підтримує проекти розвитку антидопінгових політик", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначаться, що українська делегація, яка підтримувала і голосувала за кандидатуру Естонії на цих виборах, висловила протест та виступила із заявою про те, що Україна відмежовується від цього рішення.

Зокрема, голова делегації України, заступниця міністра молоді Вікторія Рясна наголосила на тому, що присутність Росії в Комітеті серйозно підриває довіру до цього органу, а також ефективність його майбутньої роботи.

"На цих виборах Україна рішуче підтримала кандидатуру Естонії як кандидата, представленого II електоральною групою, адже ця держава постійно демонструє відповідальний і прозорий підхід до антидопінгової політики та управління. Україна не підтримує рішення про обрання рф та відмежовується від нього", - наголосила вона.

Як повідомлялося, в березні 2025 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ті, хто стверджує, що спорт має бути "поза політикою", мають також виступати за те, щоб Росія була поза міжнародним спортом, бо для режиму Володимира Путіна спорт – це все про політику.

