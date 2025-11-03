Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО та приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

Київ офіційно отримав статус Міста музики ЮНЕСКО та приєднався до Мережі креативних міст ЮНЕСКО, що свідчить про "міжнародне визнання музичної спадщини, сучасного потенціалу та творчої енергії української столиці", повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Це рішення ЮНЕСКО – визнання не лише нашої багатої музичної спадщини, а й сучасної творчої енергії киян, здатності міста генерувати нові сенси, об’єднувати людей через мистецтво. Для нас це не просто почесний статус – це стимул розвивати сталі культурні політики, підтримувати молоді таланти, створювати можливості для митців і відкривати Київ та всю Україну світові через музику", – сказала депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, висловлювання якої наводить пресслужба КМДА на сайті.

Зазначається, що ідея подати заявку виникла у 2023 році з ініціативи постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Проєкт підтримав мер Києва Віталій Кличко. Для розробки документів місто сформувало міжсекторальну команду. До неї увійшли представники державних і міських інституцій, освітнього середовища, громадського сектору та креативних індустрій.

Повідомляється, що під час підготовки здійснили ґрунтовний аналіз культурного життя української столиці, який засвідчив, що саме музична сфера є однією з найпотужніших і найрепрезентативніших для Києва. У місті функціонують десятки концертних майданчиків, музичних академій і шкіл, проходять сотні подій, фестивалів, конкурсів та міжнародних мистецьких ініціатив.

Упродовж року команда фахівців проводила аналітичну роботу, формувала чотирирічну стратегію розвитку музичного сектору столиці, готувала обґрунтування заявки та опис проєктів місцевого й міжнародного рівня.

"Для Києва це новий етап культурного розвитку, який відкриває можливості міжнародної співпраці, обміну досвідом і залучення інвестицій у музичну інфраструктуру. Ми прагнемо, щоб музика Києва лунала у світі як голос сучасної, вільної й незламної України", – зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Ініціативи, пов’язані зі статусом Міста музики ЮНЕСКО, інтегровані в Комплексну міську цільову програму "Столична культура: 2025–2027 роки", що передбачає системний розвиток культурної екосистеми Києва, підтримку творчих індустрій і розширення міжнародних зв’язків.

На базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра планується створення координаційного офісу, який відповідатиме за впровадження та звітування щодо реалізації чотирирічного стратегічного плану дій у межах участі Києва в Мережі креативних міст ЮНЕСКО.

Головною метою Мережі креативних міст ЮНЕСКО, створеної у 2004 році, є включення мистецтва і творчості в основу міських планів розвитку на місцевому та міжнародному рівнях. Наразі мережа об’єднує 408 міст та охоплює 8 творчих галузей: ремесла і народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, література, музика, з 2025 року додалась архітектура.