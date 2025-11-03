Інтерфакс-Україна
Події
18:25 03.11.2025

Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО та приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

2 хв читати
Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО та приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

Київ офіційно отримав статус Міста музики ЮНЕСКО та приєднався до Мережі креативних міст ЮНЕСКО, що свідчить про "міжнародне визнання музичної спадщини, сучасного потенціалу та творчої енергії української столиці", повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Це рішення ЮНЕСКО – визнання не лише нашої багатої музичної спадщини, а й сучасної творчої енергії киян, здатності міста генерувати нові сенси, об’єднувати людей через мистецтво. Для нас це не просто почесний статус – це стимул розвивати сталі культурні політики, підтримувати молоді таланти, створювати можливості для митців і відкривати Київ та всю Україну світові через музику", – сказала депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, висловлювання якої наводить пресслужба КМДА на сайті.

Зазначається, що ідея подати заявку виникла у 2023 році з ініціативи постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Проєкт підтримав мер Києва Віталій Кличко. Для розробки документів місто сформувало міжсекторальну команду. До неї увійшли представники державних і міських інституцій, освітнього середовища, громадського сектору та креативних індустрій.

Повідомляється, що під час підготовки здійснили ґрунтовний аналіз культурного життя української столиці, який засвідчив, що саме музична сфера є однією з найпотужніших і найрепрезентативніших для Києва. У місті функціонують десятки концертних майданчиків, музичних академій і шкіл, проходять сотні подій, фестивалів, конкурсів та міжнародних мистецьких ініціатив.

Упродовж року команда фахівців проводила аналітичну роботу, формувала чотирирічну стратегію розвитку музичного сектору столиці, готувала обґрунтування заявки та опис проєктів місцевого й міжнародного рівня.

"Для Києва це новий етап культурного розвитку, який відкриває можливості міжнародної співпраці, обміну досвідом і залучення інвестицій у музичну інфраструктуру. Ми прагнемо, щоб музика Києва лунала у світі як голос сучасної, вільної й незламної України", – зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Ініціативи, пов’язані зі статусом Міста музики ЮНЕСКО, інтегровані в Комплексну міську цільову програму "Столична культура: 2025–2027 роки", що передбачає системний розвиток культурної екосистеми Києва, підтримку творчих індустрій і розширення міжнародних зв’язків.

На базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра планується створення координаційного офісу, який відповідатиме за впровадження та звітування щодо реалізації чотирирічного стратегічного плану дій у межах участі Києва в Мережі креативних міст ЮНЕСКО.

Головною метою Мережі креативних міст ЮНЕСКО, створеної у 2004 році, є включення мистецтва і творчості в основу міських планів розвитку на місцевому та міжнародному рівнях. Наразі мережа об’єднує 408 міст та охоплює 8 творчих галузей: ремесла і народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, література, музика, з 2025 року додалась архітектура.

Теги: #кмда #юнеско

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 28.10.2025
Понад 22 тис киян отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло через збройну агресію РФ

Понад 22 тис киян отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло через збройну агресію РФ

14:54 28.10.2025
Ткаченко: КМДА зриває план розгортання системи мобільних укриттів

Ткаченко: КМДА зриває план розгортання системи мобільних укриттів

16:47 24.10.2025
Київ спрямував 548 млн грн на безперебійне водопостачання й водовідведення до 2026 року

Київ спрямував 548 млн грн на безперебійне водопостачання й водовідведення до 2026 року

10:08 22.10.2025
Україна не приєдналася до рішення Конференції ЮНЕСКО про обрання РФ до Комітету управління Фондом з викорінення допінгу у спорті

Україна не приєдналася до рішення Конференції ЮНЕСКО про обрання РФ до Комітету управління Фондом з викорінення допінгу у спорті

22:33 18.10.2025
У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

19:12 15.10.2025
Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

15:55 14.10.2025
Пантелєєва призначено виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА - розпорядження

Пантелєєва призначено виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА - розпорядження

14:53 14.10.2025
ЮНЕСКО запустила опитувальник для медіа, які постраждали від стихійних лих

ЮНЕСКО запустила опитувальник для медіа, які постраждали від стихійних лих

11:50 14.10.2025
Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади до 8 грудня - прокуратура

Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади до 8 грудня - прокуратура

16:21 10.10.2025
Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

ВАЖЛИВЕ

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

ОСТАННЄ

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" підключено до європейської системи EES

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Українські виробники ягід у 2026р. продовжать відбирати частку європейського ринку – УПОА

ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

За підтримки ООН на Чернігівщині облаштовано 5 домівок для переселенців, ще 9 - у роботі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА