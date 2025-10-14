Інтерфакс-Україна
Події
11:50 14.10.2025

Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади до 8 грудня - прокуратура

2 хв читати
Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади до 8 грудня - прокуратура

Київська міська прокуратура повідомляє про відсторонення від посади директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Романа Ткачука до 8 грудня.

"Голосіївський суд міста Києва відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, внаслідок якої придбали спецавтомобілі для одного із підрозділів ДСНС за значно завищеною вартістю. Підозрюваного відсторонено від посади до 08.12.2025 року, тобто до кінця строку досудового розслідування", - повідомляє пресслужба прокуратури.

При цьому імені посадовця відомство не називає.

Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

"Згідно з посадовими обов’язками, директор департаменту мав належним чином організувати процес визначення очікуваної вартості спецавтомобілів перед проведенням закупівлі, однак не зробив цього. Як наслідок за автомобілі переплатили майже 11 млн грн", - наголосили в прокуратурі.

Як повідомлялося, 3 жовтня правоохоронці повідомили про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств та районних адміністрацій Києва, дії яких спричинили збитки столичному бюджету майже на 73 млн грн. Серед підозрюваних - директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн грн.

Ткачук очолює Департамент муніципальної безпеки КМДА з 2020 року. У 2023 році його вже відсторонювали від посади за підозрою в недбалості, через яку загинуло троє людей біля зачиненого укриття в Києві. На початку 2024 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно нього у справі про закупівлю генераторів для пунктів обігріву в Києві, коли поставнику було перераховано ПДВ попри те, що генератори було звільнено від сплати цього податку.

Теги: #відсторонення #прокуратура #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 10.10.2025
Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

12:26 10.10.2025
У Києві працівниця банку переказала собі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів

У Києві працівниця банку переказала собі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів

11:21 10.10.2025
На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

16:17 08.10.2025
Прокуратура АР Крим звернулася до кримчан, щоб вони розказали свою історію воєнних злочинів РФ

Прокуратура АР Крим звернулася до кримчан, щоб вони розказали свою історію воєнних злочинів РФ

12:58 07.10.2025
Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

11:58 07.10.2025
Вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства, йому повідомлено про підозру – прокуратура

Вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства, йому повідомлено про підозру – прокуратура

13:32 03.10.2025
В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

19:00 02.10.2025
Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

16:50 01.10.2025
Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

13:16 01.10.2025
Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

ОСТАННЄ

Сибіга закликав країни чітко засудити атаку РФ на гуманітарну місію ООН на Херсонщині

Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

Мінрозвитку та ПРООН підписали угоду на EUR16,5 млн задля впровадження "зеленої" енергетики в Україні, зокрема у школах, дитсадках та лікарнях

ВАКС застосував заставу в 2 млн грн для другого адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в підбурюванні до підкупу – САП

Фундація Олени Зеленської та ОАЕ підписали нову угоду на $5 млн на підтримку дітей, молоді та безпеку навчання

Опадів найближчими днями майже не буде, вночі приморозки, в четвер трохи потеплішає

Стубб після розмови із Зеленським: Зараз ключовим є зосередження на військовій допомозі Україні

"Нафтогаз" змінив керівника двох дочірніх підприємств

"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

Держлісагентство веде боротьбу за 2 млн га самозалісених територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА