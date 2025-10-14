Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади до 8 грудня - прокуратура

Київська міська прокуратура повідомляє про відсторонення від посади директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Романа Ткачука до 8 грудня.

"Голосіївський суд міста Києва відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, внаслідок якої придбали спецавтомобілі для одного із підрозділів ДСНС за значно завищеною вартістю. Підозрюваного відсторонено від посади до 08.12.2025 року, тобто до кінця строку досудового розслідування", - повідомляє пресслужба прокуратури.

При цьому імені посадовця відомство не називає.

Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

"Згідно з посадовими обов’язками, директор департаменту мав належним чином організувати процес визначення очікуваної вартості спецавтомобілів перед проведенням закупівлі, однак не зробив цього. Як наслідок за автомобілі переплатили майже 11 млн грн", - наголосили в прокуратурі.

Як повідомлялося, 3 жовтня правоохоронці повідомили про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств та районних адміністрацій Києва, дії яких спричинили збитки столичному бюджету майже на 73 млн грн. Серед підозрюваних - директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн грн.

Ткачук очолює Департамент муніципальної безпеки КМДА з 2020 року. У 2023 році його вже відсторонювали від посади за підозрою в недбалості, через яку загинуло троє людей біля зачиненого укриття в Києві. На початку 2024 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно нього у справі про закупівлю генераторів для пунктів обігріву в Києві, коли поставнику було перераховано ПДВ попри те, що генератори було звільнено від сплати цього податку.