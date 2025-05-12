Інтерфакс-Україна
Події
19:55 12.05.2025

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

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В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

Пресслужба Національної гвардії України спростувала інформацію про відсторонення командувача НГУ Олександра Півненка від виконання обовʼязків.

"З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків. Він продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі", - зазначається у повідомленні в Facebook.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ України у телеграм в суботу повідомило про відсторонення від посад шістьох посадовців керівної ланки напряму матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Раніше низка ЗМІ повідомила про обшуки у посадовців Нацгвардії, що тривали два дні.

 

Теги: #відсторонення #нацгвардія #командувач

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