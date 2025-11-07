Інтерфакс-Україна
Події
21:54 07.11.2025

Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

1 хв читати
Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Полковника Юрія Черевашенка призначено командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ міністра оборони погодив президент України.

"Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", – зазначив Зеленський з приводу призначення Черевашенка.

"Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, упродовж останнього часу займався дронами-перехоплювачами й на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах", - йдеться в повідомленні на офіційному веб-порталі президента України.

 

Теги: #ппо #бпла #командувач #президент

