Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

Полковника Юрія Черевашенка призначено командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ міністра оборони погодив президент України.

"Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", – зазначив Зеленський з приводу призначення Черевашенка.

"Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, упродовж останнього часу займався дронами-перехоплювачами й на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах", - йдеться в повідомленні на офіційному веб-порталі президента України.