Нацгвардія: Родинське на Донеччині – під контролем Сил оборони України

14 бригада оперативного призначення ім. Івана Богуна Національної гвардії України "Червона Калина" спростувала фейк російських окупантів про захоплення н.п. Родинське Покровського району на Донеччині.

"В черговий раз росіяни заявили про "взяття" населеного пункту, який контролюється українськими захисниками. Наразі ж під їхнім контролем перебуває лише кількість набоїв декількох піхотинців, які зайшли на околиці міста", - йдеться у повідомленні бригади.

У Силах оборони також опублікували відео , як екіпаж БТР батальйону "Ягуар" 14-ї бригади "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" знищує російську піхоту, яка засіла в покинутих будівлях Родинського.

"Бійці "Червоної Калини" продовжують зачистку міста від окупантів. Проводиться пошук і ліквідація всіх бажаючих встановити "триколор" на українській землі", - запевнили у Нацгвардії.