Оборонні закупівлі в Нацгвардії отримують додатковий формат - через цифрову систему "DOT-Chain"

Національна гвардія України (НГУ) спільно з Міністерством оборони запустили експериментальний проєкт у процедурі закупівель – віднині їх можна буде проводити через цифрову систему "DOT-Chain" Агенції оборонних закупівель, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Разом із Міністерством оборони запускаємо експериментальний проєкт: закупівлі для Національної гвардії через цифрову систему "DOT-Chain" Агенції оборонних закупівель", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його словами, це означає наступне: військові частини можуть самостійно обирати моделі БпЛА та РЕБ, які є в системі та пройшли верифікацію АОЗ; швидкі контракти - швидкі поставки безпосередньо до бойових підрозділів НГУ; повна прозорість і відсутність зайвої бюрократії.

"Оновлюємо систему закупівель, щоб підрозділи отримували потрібне без затримок і зайвих ланцюгів", - наголосив Клименко.