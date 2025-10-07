Інтерфакс-Україна
Події
15:06 07.10.2025

Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

1 хв читати
Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими
Фото: НГУ

Бійці Національної гвардії України тільки за вересень знищили 677 автомобілів окупантів, 418 артилерійських систем та 195 РЛС, уразили більше 2600 місць скупчення особового складу противника та поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Нацгвардійці щодня нищать окупантів і їхню техніку на найгарячіших ділянках фронту. Вересень - показовий місяць ефективності підрозділів Національної гвардії. Завдяки злагодженій роботі гвардійців ворог зазнає значних втрат у техніці та живій силі. Це - реальне послаблення його можливостей і зменшення ризиків для наших захисників на передовій", - написав міністр в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначаючи результати бойової роботи НГУ за вересень, він повідомив, що в окупантів знищено та пошкоджено: 677 автомобілів, 418 артилерійських систем, 195 РЛС, 17 реактивних систем залпового вогню, 37 одиниць бронетехніки, 9 мінометів, 3 зенітні ракетні комплекси, 24 комплекси РЕБ, 29 танків, 68 складів боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів.

"Гвардійці уразили більше 2600 місць скупчення особового складу противника та поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими", - наголосив Клименко.

Також голова МВС розмістив відео, на якому зафіксовано вдалу роботу підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади НГУ.

"Знищено ТОС-1А "Солнцепьок" на Запорізькому напрямку. Орієнтовна вартість такої установки - близько $15 млн", - уточнив міністр.

 

Теги: #війна #нацгвардія #клименко

