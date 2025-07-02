ВАКС відмовився відстороняти Чернишова від посади віцепрем’єра

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив в задоволенні клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо відсторонення від посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, підозрюваного в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ВАКС прийняв на засіданні у середу, відмовивши у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.

У вівторок, 1 липня, суд почав розгляд клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про відсторонення Чернишова від займаної посади. Зокрема, обвинувачення просило ВАКС відсторонити Чернишова від посади на 2 місяці. В той же час, захист просив повністю відмовити в задоволенні даного клопотання. Зокрема, захист посилався на лист премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, в якому той заявляє, що відсторонення Чернишова від посади негативно вплине на роботу уряду і Міністерства національної єдності. В той же час, суддя зробив захисту зауваження в тиску через вищезгаданий лист премʼєра. Після заслуховування сторін суддя повідомив, що оголошення рішення відбудеться на наступний день і пішов до дорадчої кімнати.

Раніше, 27 червня, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовільнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – 2 місяці, тобто, до 27 серпня 2025 року.

Під час засідання по обранню запобіжного заходу Чернишов заявив, що тікати він нікуди не планує і буде співпрацювати зі слідством. Пізніше він заявив, що не планує самостійно подавати у відставку.

1 липня адвокати Чернишова заявили, що уже подали апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 120 млн грн.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.