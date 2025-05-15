Антидопінгова асоціація тимчасово відсторонила легкоатлетку Бех-Романчук через підозру в допінгу

Незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU) тимчасово відсторонила відому українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук через підозру у вживанні допінгу.

Як зазначається у повідомленні AIU у четвер, йдеться про наявність/використання забороненої речовини – тестостерону.

Термін відсторонення у публікації не зазначений.

Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку, мала брати участь у змаганнях Діамантової ліги у Досі, але потім її прізвище зникло зі списку учасниць.

Бех-Романчук – учасниця останніх трьох Олімпіад, була чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023-му вигравала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики.