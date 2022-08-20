Спорт

12:44 20.08.2022

Українка Бех-Романчук виграла "золото" чемпіонату Європи в потрійному стрибку

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Українка Бех-Романчук виграла "золото" чемпіонату Європи в потрійному стрибку

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики-2022 у потрійному стрибку, показавши результат – 15,02 м, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної.

"Марина Бех-Романчук здобуває для України перше золото в легкій атлетиці на мультиспортивному чемпіонаті Європи. Перемогу в потрійному стрибку українці приніс результат 15.02 метра, який став її особистим рекордом і одночасно найкращим показником сезону в Європі", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

 

Теги: #атлетика #чє #бех_романчук

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