Спорт

20:56 17.10.2022

Жіночі збірні РФ і Білорусі з баскетболу не допущені до відбору на ЧЄ-2023 через війну в Україні

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Жіночі збірні РФ і Білорусі з баскетболу не допущені до відбору на ЧЄ-2023 через війну в Україні

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) усунула жіночі збірні Росії та Білорусі від участі у відбірковому турнірі чемпіонату Європи 2023 року, повідомляє пресслужба ФІБА.

"Рішення ухвалили після ретельного вивчення недавнього розвитку конфлікту в Україні, рішень виконкому ФІБА та принципів Міжнародного олімпійського комітету, таким чином, збірні Росії та Білорусі усунуті від участі у майбутньому відборі на Євробаскет у 2022 та 2023 роках", - йдеться у повідомленні.

Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу у 2023 році пройде у Словенії та Ізраїлі.

Як повідомлялося, у травні цього року ФІБА зняла збірну Росії з участі у чемпіонаті світу 2022 року та усунула російську та білоруську жіночі збірні з баскетболу від відбіркових турнірів на чемпіонат світу 2023 року, а також від турнірів з баскетболу 3 на 3.

 

 

Теги: #баскетбол #росія #відбір #чє

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