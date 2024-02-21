Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла чемпіонат Європи 2024

Українські спортсменки вибороли 12 медалей і посіли перше місце в жіночому командному заліку на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, повідомила прес-служба партнера Федерації важкої атлетики України, мережі торгових центрів Епіцентр.

Так, на змаганні у Болгарії жіноча збірна України здобула п’ять золотих, п’ять срібних та дві бронзові медалі. Зокрема три "золота" у ваговій категорії до 59 кг виборола Каміла Конотоп, яка стала абсолютною чемпіонкою Європи з результатом 105 кг в ривку, 125 кг в поштовху і 230 кг за сумою двоборства.

Згідно з повідомленням, успішно проявили себе на чемпіонаті Ганна Давидова і Світлана Самуляк у ваговій категорії до 64 кг. Давидова здобула дві срібні медалі в ривку й поштовху та виборола перемогу у двоборстві, показавши результат 220 кг. Самуляк вдруге поспіль підтвердила звання срібної призерки Євро, піднявши в сумі на 1 кг менше від партнерки по збірній (219 кг). Також Світлана принесла збірній золото в ривку та бронзу в поштовху.

Крім того, втретє поспіль віцечемпіонкою Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 87 кг стала Анастасія Манєвська, яка здобула 2 срібні медалі в поштовху й у сумі двоборства. Завершальною стала бронза в ривку Валентини Кісіль у ваговій категорії +87 кг.

Серед чоловіків срібну медаль до загального заліку збірної України додав Павло Заліпський у ваговій категорії до 61 кг, повідомила прес-служба. Він підняв у ривку 126 кг та став срібним призером змагань, у поштовху підкорив 145 кг, а в сумі двоборств Павло зайняв четверте місце, програвши бронзовому призеру з Грузії лише 1 кг.

Як повідомила прес-служба, збірна України (жінки та чоловіки) розділила третє місце медального заліку чемпіонату Європи з Італією за Болгарією та Вірменією.

“У ці нелегкі часи збірна України підсилює нашу віру у власні сили, мотивує і надихає кожного українця. Успіхи українських важкоатлетів нагадують усьому світу про міць та незламний дух України, стають приводом національної гордості. Вітаю спортсменів і тренерський штаб з вдалими виступами та бажаю надалі гучних перемог! Федерація й надалі буде робитиме все, щоб наші важкоатлети прославляли Україну на весь світ,” — цитує прес-служба президента Федерації тяжкої атлетики України, засновника мережі ТЦ "Епіцентр" Олександра Герегу.