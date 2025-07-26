Інтерфакс-Україна
Події
17:43 26.07.2025

В рамках Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну дитину – Зарівна

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Ще одна українська дівчина-підліток, яка провела три роки в Росії, повернулася додому в межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомила радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Вона виїхала з родиною з окупованого Маріуполя в 2022 році, але навіть на чужині продовжувала навчання в українській школі. Своє повернення до України почала планувати ще до повноліття, і зрештою – змогла здійснити цей шлях. Зараз вона у безпеці на підконтрольній території України", - написала Зарівна в телеграм-каналі.

Вона подякувала команді Helping to Leave за підтримку та допомогу в поверненні дівчини.

Теги: #діти #зарівна #bring_kids_back_ua #повернення

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