З окупованої території в Україну повернулись 15-річний хлопець з мамою – Зарівна

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 15-річного юнака та його матір з тимчасово окупованої території України, повідомила радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

“Сьогодні маємо гарну новину - 15-річного хлопця з мамою вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA. Хлопець весь час навчався в українській школі онлайн, попри те, що окупанти намагалися змусити його ходити до російської школи. Він відмовлявся. Через свою проукраїнську позицію родина жила у страху, під постійним тиском та наглядом, з безкінечними обшуками, перевірками й погрозами”, – написала Зарівна в телеграм-каналі у понеділок.

Вона подякувала Helping to Leave та іншим партнерам за організацію безпечної евакуації.

“Ми маємо повернути додому кожну українську дитину. І ми зробимо для цього все можливе”, – наголосила Зарівна.