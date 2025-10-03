Інтерфакс-Україна
11:50 03.10.2025

У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

Свято-Миколаївський храм Православної церкви України (ПЦУ) у Полтаві, пам'ятка архітектури місцевого значення, зазнав пошкоджень через ворожу атаку у ніч на 3 жовтня – вибуховою хвилею вибито частину вікон, пошкоджено трапезну, повідомив настоятель храму Олександр Дедюхін.

"Внаслідок нічної атаки росіян в нашому храмі вибило половину вікон. Слава Богу, ніхто не постраждав", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

"Все відремонтуємо, а поки що затягнемо плівкою. Всі служби за розкладом", - додав він. Допис настоятеля проілюстровано фото з місця події.

Свято-Миколаївський храм збудували у 1774 році.

Теги: #полтава #пцу #обстріл

