Інтерфакс-Україна
Події
19:03 24.06.2025

Духовна семінарія ПЦУ пошкоджена внаслідок обстрілу РФ в Дніпропетровській області – Епіфаній

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Духовна семінарія ПЦУ пошкоджена внаслідок обстрілу РФ в Дніпропетровській області – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній повідомив про пошкодження будівлі Дніпровської духовної семінарії внаслідок російського обстрілу у вівторок.

"Сьогодні, у свято Різдва Іоана Хрестителя, російські іроди обстріляли ракетами міста Дніпро та Самар. Понад сто постраждалих, 11 загиблих. Від наслідків російського державного терору зазнали руйнувань дитячі садки та школи, лікарні, оселі мирних мешканців. Серед постраждалих обʼєктів - Дніпровська духовна семінарія Православної Церкви України. Храм, навчальні приміщення, гуртожиток студентів та оселі викладачів мають руйнування", – написав Епіфаній в Телеграм.

Він відзначив, що за роки війни були зруйновані чи значно пошкоджені внаслідок російських атак понад 600 храмів та інших місць молитви, і більша частина з них належала до юрисдикції Української православної церкви (Московського патріархату).

"Кожен, хто продовжує вважати, що кремлівська тиранія нібито лише захищає християнські цінності, прагне добра для Європи і світу, хоче миру - подивіться в очі рідних, які чекають біля зруйнованих будинків, чи не врятують їхніх близьких з-під завалів! Подивіться на руїни лікарень і шкіл, на знищені храми. Діла російської імперії зла свідчать про неї краще за тисячі слів. Вона є втіленням темряви, омани і людиноненависницва, яким не місце в цивілізованому світі! Тому всі, хто справді хочуть миру, мають зупинити зло "русского міра" якнайшвидше", - наголосив Епіфаній.

 

Теги: #пцу #епіфаній #обстріли

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