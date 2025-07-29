Посол США Девіс обговорила з Епіфанієм роль церков у підтримці українських громад

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс обговорила з митрополитом Православної Церкви України (ПЦУ) Епіфанієм роль релігійних церков у підтримці українських громад.

"Провела змістовну розмову з митрополитом Епіфанієм щодо ролі релігійних лідерів, зокрема Православної Церкви України, у підтримці українських громад. Ми підтвердили важливість свободи віросповідання як універсального права. У часи випробувань і сподівань віра є джерелом сили та єдності", - написала Девіс в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/USEmbassyKyiv/status/1950239278958821505?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA&fbclid=IwY2xjawL17KJleHRuA2FlbQIxMQABHt0MFuPZ1WiXNXXmyb29f9sCuzB3BRH4YnxzuDPlsMjDoB7OopQcOJ0hBy4o_aem_KsGiZeN6l90edXC_ktrhJw