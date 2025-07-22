"Укроборонпром" оголосив конкурс на посаду генерального директора, Сметаніна призначено в.о.

Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора у зв’язку з переходом нинішнього гендиректора Олега Гуляка на іншу посаду та оголосила відкритий конкурс на посаду гендиректора АО.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому у телеграм-каналі у вівторок.

Наглядова рада висловила вдячність Гуляку "за віддану, професійну та ефективну роботу" на посаді генерального директора Укроборонпрому. "Під його керівництвом успішно продовжилося виконання основних завдань, які були отримані від керівництва України: збільшення обсягів виробництва озброєння та військової техніки, реформа корпоративного управління й побудова антикорупційної інфраструктури. Також суттєво зміцнилося міжнародне партнерство АТ "УОП" з іноземними зброярами та розвинулося впровадження розробок перспективної продукції. Як результат, торік частка нових чи модернізованих озброєння та військової техніки дорівнювала 96%. Крім цього, у 2024 році консолідований чистий прибуток Товариства перевищив позначку 1 млрд 309,5 млн грн", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Згідно з повідомленням, Наглядова рада оголошує відкритий та прозорий конкурс на посаду генерального директора АО. Зазначається, що Сметанін, "як і всі претенденти з відповідними фаховими компетенціями, матиме право взяти участь у конкурсі на загальних умовах".

Добір кандидатів та їхню попередню оцінку здійснить українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на рекрутингу керівників вищої ланки.

Odgers Berndtson починає пошук кандидатів з 28 липня 2025 року. Усі зацікавлені кандидати можуть відправити резюме на цю адресу [email protected].