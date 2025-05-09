Церемонія KBU Awards 2024: оголошення переможців у п’яти номінаціях українського нонфікшну

16 травня о 17:30 в столичній флагманській книгарні мережі «КнигоЛенд» (вулиця Жилянська, 5/60) відбудеться церемонія вручення нагород переможцям премії KBU Awards 2024 року – першої в Україні відзнаки, що фокусується винятково на нонфікшн-літературі.

Премія KBU Awards повертається — і це не просто вручення книжкових статуеток. Це момент, коли український нонфікшн отримує гучний голос. Уже 16 травня в серці столиці збереться інтелектуальна та культурна еліта, аби вшанувати авторів, які найсильніше вплинули на нашу свідомість у найтемніші часи. Переможців визначатимуть у п’ятьох номінаціях:

« Розвиток бізнесу », « Особистісний розвиток », « Ідентичність », « Історія » та « Російсько-українська війна ». На відзнаки претендують автори 29 нонфікшн книг, що були видані в Україні протягом другої половини 2023 — 2024 років та які увійшли до короткого списку за результатами оцінювання журі*.

Загалом за цей період українські письменники представили понад 350 нонфікшн книг, розповідає Дмитро Лаппо, власник інтернет-книгарні kniga.biz.ua та голова оргкомітету KBU Awards.

«На ринку з’являється все більше українського нонфікшну, який за своєю якістю може конкурувати із закордонними бестселерами. Це дуже добре, бо ця література ближча українському читачу, ніж перекладні видання, особливо коли ми говоримо про такі теми, як історія, війна чи особливості менталітету. Тому зараз як ніколи важливо підтримувати наших авторів і відзначити найкращі нонфікшн книги. У цьому полягає ідея KBU Awards», — каже її засновник Дмитро Лаппо.

Окрім нього, співорганізаторами премії також є Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, та ресторатор Максим Храмов. До складу журі входять письменники, видавці, громадські діячі та підприємці, серед яких: письменниця Тамара Горіха Зерня, виконавча директорка в Аспен Інституті Київ Юлія Тичківська, співзасновник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк, керівниця українського офісу Google Тетяна Лукинюк, український фінансист, заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, філософ та український православний священик Георгій Коваленко, CEO FBN Ukraine Лариса Мудрак та інші. Всіх поєднує одна риса – вони самі багато читають та активно пропагують читання.

На церемонію нагородження запрошені автори-номінанти, українські видавці, книжкові блогери та журналісти. Серед гостей: Юрій Гудименко, Андрій Зелінський, Орися Демська, Марина Стародубська, Олег Криштопа, Наталія Заверуха, Олексій Просніцький, Софія Федина, Дмитро Джеджула, Катерина Глазкова, Андрій Длігач, Тетяна Кіпіані та інші видатні діячі культури й мистецтва, представники бізнесу та громадських організацій.

Сама церемонія відбудеться у флагмані мережі «КнигоЛенд», що відкрився восени 2024 року в центрі столиці як простір для соціально значущих тем та культурної програми. Офіційна частина починається о 18:00.

Особливу атмосферу церемонії створюватиме музичний супровід від Романа Коляди — «золотого голосу» Українського радіо, знаного телеведучого, поета, композитора та піаніста-імпровізатора. О 17:30 Роман відкриє церемонію нагородження перфомансом «Джаз на Балконі».

Після вручення нагород гості зможуть насолодитися вишуканими винами українського виробництва від Big Wines, а переможці премії отримають ексклюзивні подарунки з легендарної колекції «Вино Марчука».

Партнери премії: Український інститут книги, «Нова пошта», МІМ, СУП, Work.Ua , FBN, Бібліотечна країна, Корпорація «RNK-Ranok». А також – видавництва Віват, Портал, Колесо життя, Брайт Букс, Віхола, КСД, Лабораторія, Фоліо, Наш Формат, BookChef, Книголав, Комубук, Фабула, Yakaboo Publishing.

Також постійним партнером премії є головне дитяче видавництво країни «Ранок».

*Такі терміни встановлено Регламентом проведення конкурсу «Премія KBU Awards – 2024», тому що у 2021–2022 роках премія не проводилась.

Для медіа участь можлива лише за попередньою акредитацією

16 травня

17:30 – вхід | 18:00 – офіційна частина

Київ, флагман «КнигоЛенд», Жилянська, 5/60

Акредитація журналістів