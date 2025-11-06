Інтерфакс-Україна
Події
14:43 06.11.2025

З-під завалів будинку в Кам’янському дістали тіло чоловіка, аварійно-рятувальні роботи завершено - ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

З-під завалів будинку в Кам’янському, що вночі зазнало масованої атаки безпілотниками, дістали тіло чоловіка, аварійно-рятувальні роботи завершено, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військові адміністрації Владислав Гайваненко.

"З-під завалів будинку у Кам’янському дістали тіло чоловіка. Щирі співчуття рідним загиблого. Атака росіян забрала життя однієї людини. Ще 8 – постраждали", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Гайваненко також повідомив, що аварійно-рятувальні роботи у Кам’янському завершено.

Як повідомлялося, в ніч проти 6 листопада ворог масовано атакував Кам’янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під’їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Раніше було відомо про 8 постраждалих. Наразі у лікарнях – четверо.

Теги: #аварійно_рятувальні_роботи #камянське

