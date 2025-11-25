17:43 25.11.2025
В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, 21 постраждала – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Внаслідок комбінованих ударів загинули 7 осіб, ще 21 людина постраждала, в тому числі 1 дитина. Надзвичайники врятували 18 людей, серед яких 3 дітей", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.
Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки ДСНС, в тому числі і важка інженерна техніка.
Раніше повідомлялося про 7 загиблих і 20 постраждалих.