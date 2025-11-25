Інтерфакс-Україна
Події
17:43 25.11.2025

В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, 21 постраждала – ДСНС

1 хв читати
В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, 21 постраждала – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок комбінованих ударів загинули 7 осіб, ще 21 людина постраждала, в тому числі 1 дитина. Надзвичайники врятували 18 людей, серед яких 3 дітей", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Психологи ДСНС надали допомогу 64 людям.

Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки ДСНС, в тому числі і важка інженерна техніка.

Раніше повідомлялося про 7 загиблих і 20 постраждалих.

Теги: #київ #аварійно_рятувальні_роботи #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:05 25.11.2025
Волонтери УЧХ допомагають постраждалим від російської повітряної атаки у столиці та Київській області

Волонтери УЧХ допомагають постраждалим від російської повітряної атаки у столиці та Київській області

12:57 25.11.2025
Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

11:49 25.11.2025
У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

09:34 25.11.2025
В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

09:25 25.11.2025
Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

08:52 25.11.2025
Кличко підтвердив інформацію щодо шести жертв

Кличко підтвердив інформацію щодо шести жертв

08:38 25.11.2025
Поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі

Поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі

08:35 25.11.2025
Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання

Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання

18:00 22.11.2025
У Тернополі число жертв ракетної атаки росіян зросло до 33 людей - ДСНС

У Тернополі число жертв ракетної атаки росіян зросло до 33 людей - ДСНС

17:32 18.11.2025
УЧХ та ДСНС України обмінялися досвідом з Німецьким Червоним Хрестом

УЧХ та ДСНС України обмінялися досвідом з Німецьким Червоним Хрестом

ВАЖЛИВЕ

Переговори набирають нового імпульсу, з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру - Макрон

Білий дім: є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, РФ та США

Заступниця генсека НАТО прибула до Києва, провела переговори із Сибігою

Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

ОСТАННЄ

"Генерал Черешня" повідомив про успішне застосування перехоплювача БпЛА Bullet

Керівництво УЧХ обговорило з колегами із Британії спільні проєкти

Пріоритетом в торгових переговорах з ЄС наразі є промисловість – віцепрем’єр Качка

Україну обрано до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 рр.

Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

Переговори набирають нового імпульсу, з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру - Макрон

Ворог має успіхи в районі Сіверська – DeepState

Мерц: Ми прагнемо якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України

Білий дім: є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, РФ та США

Заступниця генсека НАТО прибула до Києва, провела переговори із Сибігою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА