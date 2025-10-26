Інтерфакс-Україна
Події
13:02 26.10.2025

Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Аварійно-рятувальні роботи у Києві, який вже другу ніч поспіль потерпає від прицільних ударів ворога, продовжуються, на місцях уражень понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"З перших хвилин після ударів - поруч із киянами рятувальники та поліцейські. Врятували понад десяток людей із вогняної пастки, евакуювали мешканців. У Деснянському районі тривають аварійно-рятувальні роботи. Зараз підтверджено: загинули троє людей (19-річна дівчина та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації), 29 поранено (серед них - семеро дітей)", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

Працюють на місцях уражень понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев’ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції, перевіряють стійкість споруд. На двох локаціях досі розбирають завали після попередньої атаки - ДСНС не зупинялися ні на мить.

За даними Клименка, психологи ДСНС та поліції працюють із постраждалими на місці трагедії. Майже 150 людей вже отримали психологічну допомогу - ту підтримку, яка допомагає вистояти після найважчої ночі. Розгорнуто штаби поліції та рятувальників, де приймають заяви та надають необхідну консультацію.

"Тактика ворога - терор, мета - біль та страждання людей", - наголосив Клименко..

"Ми вистоїмо", - резюмував він.

Раніше мер Києва повідомляв про 32 постраждалих.

