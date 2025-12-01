Інтерфакс-Україна
Події
14:56 01.12.2025

В Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 4 людини, 40 поранені – ОВА

1 хв читати
В Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях російських ударів в понеділок, 1 грудня.

"40 постраждалих у Дніпрі станом на цю хвилину. Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули", - повідомив т.в.о. глави Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко в телеграм-каналі.

Як оголосив міський голова Дніпра Борис Філатов, за загиблими внаслідок атаки рф у Дніпрі завтра оголошено день жалоби.

Теги: #дніпропетровщина #філатов #аварійно_рятувальні_роботи

