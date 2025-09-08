Інтерфакс-Україна
Події
14:31 08.09.2025

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

1 хв читати
Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання безпілотника в житловий будинок у Святошинському районі Києва завершено, загнуло три людини, ще 11 зазнали поранень, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у понеділок.

"Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва завершено. Нагадуємо, в ніч 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу в житловій 9-поверхівці загинуло три людини, з них одна дитина. Ще 11 осіб отримали поранення. Надзвичайники врятували сім жителів", - сказано в телеграм.

За повідомлення, психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 од. техніки ДСНС.

Теги: #київ #аварійно_рятувальні_роботи #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 08.09.2025
Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

08:18 08.09.2025
До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

21:29 07.09.2025
Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

18:43 07.09.2025
Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: двоє загиблих, троє постраждалих – поліція

Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: двоє загиблих, троє постраждалих – поліція

18:33 07.09.2025
У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу - ДСНС

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу - ДСНС

16:37 07.09.2025
У Києві у вересні тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з ремонтом

У Києві у вересні тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з ремонтом

14:55 07.09.2025
У Києві по допомогу звернулися 100 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ, - КМВА

У Києві по допомогу звернулися 100 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ, - КМВА

13:55 07.09.2025
Інформація про третього загиблого внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ не підтвердилась – КМВА

Інформація про третього загиблого внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ не підтвердилась – КМВА

13:01 07.09.2025
До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

12:51 07.09.2025
УЧХ працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки

УЧХ працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ОСТАННЄ

Сіярто: Трамп не надсилав повідомлень, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту

Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова - ЗМІ

Ділки з Дніпра налагодили схему постачання в РФ сільгосппродукції - прокуратура

Генсек НАТО відвідає Велику Британію у вівторок для участі у "Рамштайні"

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрома Алояна заступником секретаря РНБО

Військова частина атакована під російським Хабаровським, її військові здійснювали злочини на Київщині - джерела

Міносвіти з партнерами запустили онлайн-курс для вчителів про реформу старшої школи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА