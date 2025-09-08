Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання безпілотника в житловий будинок у Святошинському районі Києва завершено, загнуло три людини, ще 11 зазнали поранень, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у понеділок.

"Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва завершено. Нагадуємо, в ніч 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу в житловій 9-поверхівці загинуло три людини, з них одна дитина. Ще 11 осіб отримали поранення. Надзвичайники врятували сім жителів", - сказано в телеграм.

За повідомлення, психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 од. техніки ДСНС.