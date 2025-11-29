Роботи з розбору завалів та ліквідацію наслідків ворожих ударів по Києву завершено - ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів по столиці, повідомила ДСНС України в телеграм-каналі у суботу.

"За остаточними даними: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало (серед них 1 дитина). Психологи ДСНС надали допомогу 50 людям. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні ДСНС.