Аварійно-рятувальні роботи в Києві завершені

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Станом на 19:00 вечора неділі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи в Києві, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Аварійно-рятувальні роботи у столиці завершені. Загинули 4 людини, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Також психологи ДСНС надали допомогу 25 людям.

До ліквідації наслідків масованої російської атаки залучалися понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у Києві через ворожу атаку на світанку у неділю четверо людей загинуло, 14 – постраждало, один із них у важкому стані.

У ніч на 28 вересня (із 20.30 27 вересня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням 595 ударних БпЛА і 48 ракетами повітряного та морського базування.