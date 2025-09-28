Інтерфакс-Україна
Події
19:21 28.09.2025

Аварійно-рятувальні роботи в Києві завершені

1 хв читати
Аварійно-рятувальні роботи в Києві завершені
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Станом на 19:00 вечора неділі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи в Києві, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Аварійно-рятувальні роботи у столиці завершені. Загинули 4 людини, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Також психологи ДСНС надали допомогу 25 людям.

До ліквідації наслідків масованої російської атаки залучалися понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у Києві через ворожу атаку на світанку у неділю четверо людей загинуло, 14 – постраждало, один із них у важкому стані.

У ніч на 28 вересня (із 20.30 27 вересня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням 595 ударних БпЛА і 48 ракетами повітряного та морського базування.

 

Теги: #київ #аварійно_рятувальні_роботи

