Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі завершені - ДСНС

Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи на місті влучання БпЛА в багатоповерхівку в Дніпрі завершені, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у суботу ввечері.

"У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Загалом, внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини. Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи. Аварійно-рятувальні роботи завершені", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.