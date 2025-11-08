Інтерфакс-Україна
Події
18:21 08.11.2025

Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі завершені - ДСНС

1 хв читати
Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі завершені - ДСНС
Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи на місті влучання БпЛА в багатоповерхівку в Дніпрі завершені, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у суботу ввечері.

"У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Загалом, внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини. Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи. Аварійно-рятувальні роботи завершені", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.

Теги: #дніпро #аварійно_рятувальні_роботи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 08.11.2025
У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими напередодні

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими напередодні

12:03 08.11.2025
У Дніпрі вже троє загиблих через російську атаку - мер

У Дніпрі вже троє загиблих через російську атаку - мер

11:46 08.11.2025
У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

10:37 08.11.2025
У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

09:21 08.11.2025
У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

06:36 08.11.2025
Одна людина загинула і десятеро постраждали внаслідок масованої російської атаки в Дніпрі - ДСНС

Одна людина загинула і десятеро постраждали внаслідок масованої російської атаки в Дніпрі - ДСНС

02:30 08.11.2025
Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

00:49 08.11.2025
Російський дрон поцілив к багатоповерхівку у Дніпрі

Російський дрон поцілив к багатоповерхівку у Дніпрі

17:03 07.11.2025
Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

14:43 06.11.2025
З-під завалів будинку в Кам’янському дістали тіло чоловіка, аварійно-рятувальні роботи завершено - ОВА

З-під завалів будинку в Кам’янському дістали тіло чоловіка, аварійно-рятувальні роботи завершено - ОВА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Відновлено оформлення громадян та транспорту на кордоні України – Держмитслужба

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

ОСТАННЄ

РФ знову атакувала ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Суд взяв під варту комбата, який всупереч забороні вишикував військових на нагородження

Відновлено оформлення громадян та транспорту на кордоні України – Держмитслужба

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Рух поїздів та оформлення пасажирів у залізничних ПП на кордоні України відбувається у штатному режимі – ДПСУ

Суд обрав Рибянському запобіжний захід: утримання під вартою або заставу понад 13 млн грн – ЗМІ

В Тернополі з вікна обласного ТЦК випав чоловік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА