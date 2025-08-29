Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської ракетно-дронової атаки в ніч на четвер сягнула 23, з них 22 на місці удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі, де завершились рятувальні роботи, доля ще восьми людей невідома, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю після доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу", - додав голова держави.

За його словами, РФ повинна понести відповідальність за цей удар, як і за всі інші удари по Україні, українцях "та по всіх намаганнях світу завершити цю війну", та закликав США, країни ЄС та "великої двадцятки" (G20) до посилення санкцій проти держави-агресора.

"Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати "шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на четвер атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ були зафіксовані на понад 33 локаціях у всіх десяти адміністративних районах Києва.

Вранці Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла, що роботи на місці удару по п’ятиповерхівці у Дарницькому районі ще тривають, але на той час кількість жертв там вже сягнула 22, по всьому місті – 23, серед них чотири дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 147 особам.