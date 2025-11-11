Інтерфакс-Україна
Події
21:24 11.11.2025

Аварійна ситуація з е/е виникла на Рівненщині, частина облцентру знеструмлена



На Рівненщині сталася аварійна ситуація на одному з об'єктів "Укренерго", внаслідок чого без електропостачання залишилася частина обласного центру, повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Частина обласного центру залишилася без світла. Усе через аварійну ситуацію, що сталася на одному з об'єктів Укренерго", - написав він у телеграмі.

За його словами, наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Перебуваю з ними на зв'язку. Зауважу, що графік погодинних відключень сьогодні на Рівненщині не запроваджений", - додав він.

 

